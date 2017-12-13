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13 декабря 2017
12 декабря 2017
09:41  13 декабря 2017 1

Москва вошла в сотню самых дорогих городов мира

Клипарт. Административные здания. Москва, такси, ночной город
Москва обошла Лондон и Рио-де-ЖанейроФото: Антон Белицкий © URA.RU

Москва вошла в сотню самых дорогих городов мира. Об этом сообщили аналитики консалтингового агентства ECA international, подсчитав, где дороже всего обходится жизнь иностранцам.

В 2015 году столица России выбыла из рейтинга из-за наложенных США и Европой санкций и падения цен на нефть, однако в нынешнем топ-листе ситуация изменилась. После укрепления экономики и национальной валюты Москва поднялась на 53 позиции, заняв 65 строчку, обогнав бразильский Рио и Лондон, пишет телеканал 360.

Санкт-Петербург не сумел попасть в первую сотню, оказавшись на 150-м месте. Тем не менее северная столица прибавила 36 позиций. Лидером списка стала столица Анголы Луанда, на втором — столица Судана, Хартум. В первую десятку также вошли Цюрих, Женева, Базель, Берн (Швейцария), Осло (Норвегия), Токио (Япония), Гонконг и Ставангер (Норвегия).

Ранее социальная сеть Instagram назвала 10 самых популярных городов мира в 2017 году. Рейтинг составили с учетом геотегов мест, где были сделаны фотографии. На первом месте оказался Нью-Йорк. На втором — Москва. Третьим стал Лондон, а четвертое и пятое места заняли Сан-Паулу и Париж, пишет «Федеральное агентство новостей».

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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