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13 декабря 2017
12 декабря 2017
11 декабря 2017
15:28  13 декабря 2017 2

В Челябинске предложили сделать платными все спортшколы

Турнир по профессиональному боксу в День рождения Челябинска, иванов евгений, Рой Джонс
Евгений Иванов (слева) предлагает сделать челябинский детский спорт платнымФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Горспортуправление Челябинска просит разрешить муниципальным спортшколам брать плату за тренировку детей. Такое предложение руководитель ведомства Евгений Иванов внес депутатам городской думы.

Как говорится в документе (имеется в распоряжении «URA.RU»), горспортуправление на правах учредителя уже разрешило 11 из 54 муниципальных школ брать плату за групповые и индивидуальные занятия по общефизической подготовке, фитнес-аэробике, боксу, кикбоксингу, ушу и тхэквондо, а также сдавать в аренду спортзалы, тренажерные залы, футбольные поля, хоккейные и теннисные корты.

Предлагается не только распространить такую практику на все спортшколы, но и разрешить им самим определять объем оказания платных услуг и распределять прибыль. При этом, согласно справке чиновников из горспортуправления, 11 муниципальных школ заработали с начала года 1,9 млн рублей.

Председатель комиссии по социальной политике, где рассматривалась инициатива, Александр Галкин сообщил корреспонденту «URA.RU», что депутаты отклонили идею горспортуправления, отправив ее на обсуждение в городской общественный совет по спорту. «Может, Евгений Иванов обоснует, что по каким-то школам индивидуально можно вводить плату за занятия — и то лишь в части дополнительных услуг. Наша принципиальная позиция — элитарности в спорте быть не должно, спорт должен быть доступным для всех детей, независимо от достатка родителей. Глава города Евгений Тефтелев в этом нас поддерживает. Я уверен, что при поддержке главы мы не допустим введение платы за тренировки детей», — считает собеседник.

Спортшколы, по мнению Галкина, могут зарабатывать на дополнительных услугах. «Например, на индивидуальных тренировках с инструктором после основных занятий. Это и сейчас делается, но платят в „черную кассу“. Надо это легализовать, и тогда у школ появятся деньги на развитие», — пояснил он агентству.

В приемной горспортуправления сообщили, что Евгений Иванов находится в отпуске. Сам он ответил на звонок корреспондента «URA.RU» на мобильный телефон, но от комментариев отказался.

По официальным данным, в 54 муниципальных спортшколах Челябинска занимается 40 тысяч детей. По закону родители должны платить только на экипировку. Сами тренировки — бесплатны.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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