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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
15:13  14 декабря 2017 0

Хмурое небо Нижнего Тагила вдохновило пивоваров на новый сорт. ФОТО

Новая серия, названная в честь уральского города, лимитированаФото: группа Bakunin во «ВКонтакте»

У мэра Нижнего Тагила Сергея Носова появилась новая цель для обвинений в порче имиджа города. Петербургская пивоварня Bakunin выпустила пиво под названием «Небо над Тагилом», украсив этикетку мрачным изображением заводских труб, которые источают густой смог.

На сайте пивоварни новый сорт описывается так: «плотный, не пропускающий лучи надежды, имперский стаут, чья горечь берет за душу. Крепкий и дымный, как нависающий смог. Индустриальная романтика жженого солода». По словам создателей, пиво, названное в честь уральского города, получилось нетрадиционно крепким для этого напитка — 12,7 градусов.

Интернет-пользователи, попробовавшие новый сорт, в социальной сети «ВКонтакте» отмечают сильную горечь напитка. «Девушкам точно не подойдет. Горький вкус и сразу „дает“ в голову. Для работников заводов — в самый раз», — написал пользователь Александр Истринский. По словам другого комментатора, Ивана Легкова, он никогда не был в Нижнем Тагиле, но пиво дало ему «полное представление о городе». «Судя по пиву, жизнь там [в Нижнем Тагиле], похоже, несладкая», — написал он.

Вероятно, название для нового сорта сотрудники пивоварни позаимствовали из песни рэп-группы «Каста» — «Скрепы». В припеве есть строчка: «От колыбели и до могилы. Мы хмурые, как небо над Тагилом».

Узнать, что думает мэр Нижнего Тагила Сергей Носов об алкогольной новинке, корреспонденту «URA.RU» не удалось: он не ответил на сообщение. Ранее градоначальник уже жаловался, что бренду и имиджу Нижнего Тагила серьезно повредили высказывания многих известных деятелей культуры. В частности, Евгения Евстигнеева, Евгения Леонова, Евгения Петросяна, Михаила Галустяна и Сергея Светлакова.

Александр Пономарев
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