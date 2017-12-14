Хмурое небо Нижнего Тагила вдохновило пивоваров на новый сорт. ФОТО

У мэра Нижнего Тагила Сергея Носова появилась новая цель для обвинений в порче имиджа города. Петербургская пивоварня Bakunin выпустила пиво под названием «Небо над Тагилом», украсив этикетку мрачным изображением заводских труб, которые источают густой смог.
На сайте пивоварни новый сорт описывается так: «плотный, не пропускающий лучи надежды, имперский стаут, чья горечь берет за душу. Крепкий и дымный, как нависающий смог. Индустриальная романтика жженого солода». По словам создателей, пиво, названное в честь уральского города, получилось нетрадиционно крепким для этого напитка — 12,7 градусов.
Интернет-пользователи, попробовавшие новый сорт, в социальной сети «ВКонтакте» отмечают сильную горечь напитка. «Девушкам точно не подойдет. Горький вкус и сразу „дает“ в голову. Для работников заводов — в самый раз», — написал пользователь Александр Истринский. По словам другого комментатора, Ивана Легкова, он никогда не был в Нижнем Тагиле, но пиво дало ему «полное представление о городе». «Судя по пиву, жизнь там [в Нижнем Тагиле], похоже, несладкая», — написал он.
Вероятно, название для нового сорта сотрудники пивоварни позаимствовали из песни рэп-группы «Каста» — «Скрепы». В припеве есть строчка: «От колыбели и до могилы. Мы хмурые, как небо над Тагилом».
Узнать, что думает мэр Нижнего Тагила Сергей Носов об алкогольной новинке, корреспонденту «URA.RU» не удалось: он не ответил на сообщение. Ранее градоначальник уже жаловался, что бренду и имиджу Нижнего Тагила серьезно повредили высказывания многих известных деятелей культуры. В частности, Евгения Евстигнеева, Евгения Леонова, Евгения Петросяна, Михаила Галустяна и Сергея Светлакова.