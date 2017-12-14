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14 декабря 2017
20:24  14 декабря 2017 0

Кадыров готов идти пешком, куда прикажет Путин. «Мы пехотинцы президента»

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров пообещал продолжить вывозить из Сирии пострадавших детейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченцы являются пехотинцами президента России Владимира Путина и готовы идти пешком туда, куда тот прикажет. Так Кадыров прокомментировал шутку российского лидера про чеченцев в Сирии.

Во время пресс-конференции Путина 14 декабря к президенту обратился журналист Арслан Хасавов. Он рассказал, что путешествовал по Сирии из Латакии в Хомс и Дамаск, и как ему пришлось пешком добираться до российской авиабазы Хмеймим. В ответ Путин спросил, откуда тот родом. Узнав, что из Чечни, президент сказал: «Вот только чеченцы могут путешествовать там [в Сирии] пешком».

Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале отреагировал на шутку президента. «Правильно. Потому что мы пехотинцы президента России и готовы пешком пойти туда, куда он прикажет», — цитирует Кадырова RT.

В ходе пресс-конференции Путин также отметил работу Кадырова по вывозу из Сирии и Ирака детей, ставших жертвами войны. Чеченский лидер в телеграм-канале пообещал, что продолжит заниматься спасением граждан в опасном регионе.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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