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10:16  15 декабря 2017 0

Сносить нельзя, ремонтировать. Мэрия Перми вернула «вычеркнутые» дома в центре города в госпрограмму

Старые дома. Пермь, дом старый
Чиновники передумали и опять обещают капремонт старым двухэтажкам, но лишь некоторымФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Мэрия Перми подтвердила, что именно по инициативе городских чиновников старое жилье исключили из программы капремонта. При этом администрация сообщила «URA.RU», что на краевом уровне допустили ошибку — некоторые дома придется вернуть в программу.

Администрация Перми ответила на запрос агентства об исключении двухэтажных домов в центре города (между улицами Глеба Успенского и Белинского) из программы капитального ремонта. Ранее Региональная служба по тарифам (РСТ), которую возглавляет вице-премьер правительства Антон Удальев, сообщала, что дома «вычеркнуты» как раз по предложению мэрии. Причина — нецелесообразность проведения ремонтных работ (то есть дешевле строить новое жилье, чем ремонтировать эти дома). Жителям обещали вернуть деньги. При этом пермяки утверждают, что дома (а их будущее так и не определено) не обследовали, чиновники не проводили технических экспертиз.

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В своем ответе мэрия не раскрыла, на каком основании двухэтажные дома, расположенные в центре Перми, исключили из программы, проводились ли экспертизы. Повторяется тезис о нецелесообразности ремонта. Что планируется делать с исключенными домами дальше — не ответили. При этом три дома по какой-то причине собираются вернуть в программу капремонта — из-за ошибки чиновников краевого правительства.

«Дома по адресам улица Куйбышева, 68/1, 68/2, 68/3 были исключены РСТ ошибочно и будут восстановлены», — сообщает мэрия. Речь о домах, построенных в 1938—1939 годах, с деревянными перекрытиями. Почему именно им вновь обещают капремонт — администрация не уточнила.

РСТ же ранее, впрочем, утверждала, что именно мэрия Перми стала инициатором исключения домов из программы — соответствующее письмо еще в апреле направил замглавы администрации Сергей Романов.

Стефан Савелли
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