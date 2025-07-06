«Знали, что люди не выберутся»: раскрыты новые детали поджога «Пассажа» в Коми

Поджигатели ТЦ «Пассаж» в Ухте осознавали, что люди не смогут спастись
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Поджигатели вылили легковоспламеняющуюся жидкость на лестницу (архивное фото)
Поджигатели вылили легковоспламеняющуюся жидкость на лестницу (архивное фото) Фото:

Лица, совершившие поджог торгового центра «Пассаж» в Ухте (Республика Коми), в результате которого погибли 25 человек, осознавали, что находящиеся внутри люди не смогут спастись, однако проявили к этому полное равнодушие. Об этом сообщается в материалах дела. 

«Осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход и предвидели наступление смерти двух и более лиц, предвидели причинение телесных повреждений различной степени тяжести двум и более лицам и отнеслись к этому безразлично», — передает РИА Новости содержание документов. Там добавили, что преступление отличалось проявлением циничного отношения к пострадавшим.

По уточненным данным, при совершении поджога злоумышленники применили значительное количество легковоспламеняющейся жидкости — не менее 10 литров. Они вылили ее в районе центральной лестницы, которая служила основным эвакуационным выходом для находившихся в здании людей.

Кроме того, стало известно, что несколько очевидцев идентифицировали одного из подозреваемых в поджоге торгового центра — Антона Коростелева — благодаря его волосам ярко-желтого оттенка. Они напоминали им «цвет цыпленка».

Поджог торгового центра «Пассаж» произошел 11 июля 2005 года. В результате погибли 25 человек и еще 10 получили ранения. Задержанные по подозрению в совершении преступления Антон Коростелев и Алексей Пулялин были приговорены к пожизненному заключению. Организатор поджога торгового центра, предположительно Фахрудин Махмудов, был включен в список наиболее разыскиваемых преступников страны.

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Лица, совершившие поджог торгового центра «Пассаж» в Ухте (Республика Коми), в результате которого погибли 25 человек, осознавали, что находящиеся внутри люди не смогут спастись, однако проявили к этому полное равнодушие. Об этом сообщается в материалах дела.  «Осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход и предвидели наступление смерти двух и более лиц, предвидели причинение телесных повреждений различной степени тяжести двум и более лицам и отнеслись к этому безразлично», — передает РИА Новости содержание документов. Там добавили, что преступление отличалось проявлением циничного отношения к пострадавшим. По уточненным данным, при совершении поджога злоумышленники применили значительное количество легковоспламеняющейся жидкости — не менее 10 литров. Они вылили ее в районе центральной лестницы, которая служила основным эвакуационным выходом для находившихся в здании людей. Кроме того, стало известно, что несколько очевидцев идентифицировали одного из подозреваемых в поджоге торгового центра — Антона Коростелева — благодаря его волосам ярко-желтого оттенка. Они напоминали им «цвет цыпленка». Поджог торгового центра «Пассаж» произошел 11 июля 2005 года. В результате погибли 25 человек и еще 10 получили ранения. Задержанные по подозрению в совершении преступления Антон Коростелев и Алексей Пулялин были приговорены к пожизненному заключению. Организатор поджога торгового центра, предположительно Фахрудин Махмудов, был включен в список наиболее разыскиваемых преступников страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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