Трамп разрешит поставки противотанкового оружия Украине

Президент США Дональд Трамп хочет одобрить план поставок Украине противотанковых ракетных установок. По данным источника телеканала ABC в Госдепартаменте, общий объем поставок составит 47 миллионов долларов.
Сообщается, что в 2018 году Украина может получить 210 противотанковых ракет и 35 установок. Кроме того, в поставки будут включены американские противотанковые комплексы Javelin и дополнительные боеприпасы. Источники ABC считают, что решение Белого дома существенно испортит отношения Вашингтона с Москвой и фактически поставит крест на попытках Трампа наладить двусторонние отношения, пишет «Лента.ру».
В ноябре комитет по вооруженным силам сената США опубликовал проект военного бюджета страны на 2018 год. Согласно документу, американские власти планируют выделить 350 миллионов долларов на военную помощь Украине, напоминает телеканал RT.