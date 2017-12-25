19:10 25 декабря 2017 1

Пермь была единственным городом, где разводили чистокровных орловских рысаков Фото: Пермский конный завод

Пермский конезавод №9, который занимается разведением орловских рысаков, переехал в Рязанскую область. Еще часть молодняка разместились в Татарстане и Саратовской области.

В ноябре ГБУ «Пермская станция по борьбе с болезнями животных» обратилось в краевой арбитражный суд с иском в отношении Пермского племенного конного завода №9. Суд обязал предприятие освободить помещение бывшего маточного комплекса конезавода в Пермском районе. Дело в том, что конезавод занимал помещение без договора аренды. «Полтора года назад краевые власти обещали нам, что договор аренды будет с нами заключен, а в итоге все закончилось выселением. Мы не стали дожидаться, пока жеребят выкинут на снег, и съехали раньше», — рассказал «URA.RU» владелец конезавода Сергей Левитан.

Сейчас маточное поголовье — то есть 68 лошадей — перевезли в Рязанскую область, где будет продолжать функционировать Пермский конезавод №9 с тем же юрлицом. Две партии молодняка отправились в Татарстан и Саратовскую область, где возрождаются Татарский и Кушумский конные заводы. «Сейчас мне на завод приходится летать на самолете, хотя раньше дорога занимала 20 минут. Но самое главное, что у лошадей все в порядке. Вызывает уважение то, что и в Рязанской области, и в Саратовской, и в Татарстане все нам очень рады, местные чиновники заинтересованы, чтобы у них были знаменитые пермские орловские рысаки. Нас спрашивают, чем помочь», — говорит Сергей Левитан. Собеседник добавил, что с уничтожением ипподрома и переездом завода конная отрасль в Пермском крае фактически прекратила свое существование.

Напомним, о передаче рысаков в другие регионы ради их спасения Сергей Левитан говорил еще в апреле 2017 года. Тогда на конезаводе сложилась критическая ситуация — практически кончились корма. Неравнодушные пермяки скинулись на еду лошадям, но это лишь временная мера. Чтобы конезавод нормально функционировал, ему необходим ипподром. Пермский ипподром снесли в 2014 году, а новый собрались строить в поселке Ферма. Но коннозаводчики считают, что это слишком далеко и там мало места.

Орловские рысаки — древнейшая и очень редкая порода русских лошадей, которая была выведена на Хреновском заводе Воронежской губернии во второй половине XVIII века под руководством графа Орлова. Пермский конный завод единственный, где содержатся чистокровные орловские рысаки.