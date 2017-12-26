12:00 26 декабря 2017 0

ЕКАД в районе пересечения с Тюменским траком выглядит так Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) обновят покрытие и уберут колею. Ремонт пройдет на восьми развязках. Из областного бюджета на эти цели выделяется почти 79 миллионов рублей.

За эти деньги отремонтируют 15 км дороги. В основном это съезды с многоуровневых транспортных развязок: 21 и 23 км на территории Березовского и 57 км в Первоуральске, 6, 9, 13, 33 и 39 км ЕКАДа на территории Екатеринбурга. (Отметим, что нумерация километров, если верить «Яндекс.Картам», начинается от Челябинского тракта).

«Асфальтобетонное покрытие почти на всех съездах находится в неудовлетворительном состоянии, наблюдаются износ покрытия, колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, просадки. Обочины занижены, местами отсутствует укрепление», — говорится в тендерной документации. Конкурс объявил департамент госзакупок. Работы должны закончиться до 25 сентября 2018 года, точная дата начала ремонта не указывается. Ремонт должны вести без полного перекрытия движения, закрывая попеременно правую и левую стороны трассы.

Отметим, что речь идет о наиболее проблемных участках трасс. Так, «URA.RU» еще в 2016 году рассказывало про множество отрезков ЕКАДа, которые сейчас будут ремонтировать. В том числе речь идет о мосте через ЕКАД в районе коттеджного поселка Долинка. Его ремонтировали множество раз, закрывая летом на несколько недель, ставя светофоры и пропуская встречные полосы по очереди, но, несмотря на многолетний ремонт, проблема так и не решена.

Дорогу обслуживает Свердловскавтодор. Ранее, отвечая на запрос «URA.RU» о работах близ Долинки, ведомство поясняло: «Дефекты покрытия путепровода на км 6+650 ЕКАД являются следствием разрушения ж/б плит и бетонных конструкций пролетных строений, — говорится в документе (см. скан). — Летом 2015 года было произведено обследование данного путепровода, по результатам которого было дано заключение о крайне неудовлетворительном состоянии сооружения, близком к аварийному. Были даны рекомендации о замене разрушающихся ж/б плит пролетных строений — срочном капитальном ремонте путепровода».

Специалисты «Свердловскавтодора» пояснили, что на время выполнения таких ремонтных работ движение по мосту придется закрыть, что неминуемо приведет к транспортному коллапсу в районе пересечения ЕКАДа и Тюменского тракта. «Необходимо построить второй параллельный путепровод, строительство которого предусмотрено проектом „Реконструкция Екатеринбургской кольцевой автодороги на участке Семь Ключей — Большой Исток для перенаправления транспортного потока и ремонта и проведения ремонта существующего сооружения“», — отметили в организации.