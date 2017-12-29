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29 декабря 2017
28 декабря 2017
01:34  29 декабря 2017 0

Кадыров признан блогером года

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан
Глава Чечни стал самым цитируемым блогером в 2017 годуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров стал блогером года. По версии «Медиалогии», политик стал наиболее цитируемым автором в социальных сетях.

Как сообщил телеканал 360, среди постов лидера Чечни наибольший индекс цитируемости набрали несколько постов. В частности, речь идет о его записи в Telegram, где он осудил видео с избиением мусульманином буддиста, публикации в Instagram свадьбе певца Николая Баскова и «Мисс России — 2003» Виктории Лопыревой в Грозном, а также сообщении о захоронении тела Владимира Ленина и головы наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата.

Наряду с Рамзаном Кадыровым «Медиалогия» назвала самым цитируемым блогером мэра Москвы Сергея Собянина и официального представителя МИД России Марию Захарову.

Сергей Демин
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