{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 января 2018
02 января 2018
17:53  02 января 2018 4

Украинцы перебросили танки и диверсантов на линию соприкосновения в ЛНР

Танки ДНР, танк
Разведчики насчитали на линии соприкосновения восемь украинских танковФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Разведка народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обнаружила танки и самоходные артиллерийские установки (САУ) украинских силовиков возле линии соприкосновения в Донбассе.

«Установлено, что в районе населённого пункта Дмитровка Новоайдарского района, на удалении 17 км от линии боевого соприкосновения, располагаются восемь танков из состава танковой роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — цитирует RT сообщение оборонного ведомства ЛНР. Кроме того, в пяти километрах от линии соприкосновения были обнаружены две единицы САУ 2С1 «Гвоздика».

В пресс-службе оборонного ведомства также рассказали о прибывшей группе украинского спецназа, которая будет заниматься диверсиями в период «новогоднего» перемирия, пишет ТАСС. Также в район населенного пункта Луганское якобы прибыла группа журналистов «для освещения результатов провокаций Вооруженных сил Украины».

В конце декабря между Киевом и самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР прошел самый масштабный обмен пленными за всю историю конфликта на юго? востоке Украины, напоминает телеканал 360. Передача состоялась на нейтральной территории — на КПП «Майорск» в районе Горловки.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров