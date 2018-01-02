Украинцы перебросили танки и диверсантов на линию соприкосновения в ЛНР

Разведка народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обнаружила танки и самоходные артиллерийские установки (САУ) украинских силовиков возле линии соприкосновения в Донбассе.
«Установлено, что в районе населённого пункта Дмитровка Новоайдарского района, на удалении 17 км от линии боевого соприкосновения, располагаются восемь танков из состава танковой роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — цитирует RT сообщение оборонного ведомства ЛНР. Кроме того, в пяти километрах от линии соприкосновения были обнаружены две единицы САУ 2С1 «Гвоздика».
В пресс-службе оборонного ведомства также рассказали о прибывшей группе украинского спецназа, которая будет заниматься диверсиями в период «новогоднего» перемирия, пишет ТАСС. Также в район населенного пункта Луганское якобы прибыла группа журналистов «для освещения результатов провокаций Вооруженных сил Украины».
В конце декабря между Киевом и самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР прошел самый масштабный обмен пленными за всю историю конфликта на юго? востоке Украины, напоминает телеканал 360. Передача состоялась на нейтральной территории — на КПП «Майорск» в районе Горловки.