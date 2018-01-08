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08 января 2018
09:12  08 января 2018 1

Корейские ученые заявили о болезни Ким Чен Ына

Открытая лицензия 15.07.2015. Ким Чен Ын., ким чен ын
Лидеру Северной Кореи поставили диагноз по его голосуФото: Petersnoopy/Flickr

У лидера Северной Кореи Ким Чен Ына по голосу диагностировали проблемы со здоровьем. Профессор университета южнокорейской провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ука проанализировал новогоднее обращение главы КНДР и заявил о том, что тот имеет заболевание почек.

К выводу о болезни Ким Чен Ына ученый пришел, основываясь на результатах исследования вибраций, шумов и амплитуды ряда согласных в речи главы Северной Кореи, пишет агентство Nation News. При этом, согласно изданию «Тона ильбо», специалист заметил, что такой анализ — не основание для точного диагноза, однако он дает понять, что почки Ким Чен Ына явно функционируют хуже, чем легкие или сердце.

В правительстве Южной Кореи заложило в оборонный бюджет на 2018 год расходы на убийство Ким Чен Ына в размере 310 тысяч долларов, напомнило «Федеральное агентство новостей». Одновременно, как уже сообщало «URA.RU, президент США заявил, что хотел бы подружиться с северокорейским лидером, которого в его администрации считают психически нездоровым.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
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