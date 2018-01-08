Корейские ученые заявили о болезни Ким Чен Ына

У лидера Северной Кореи Ким Чен Ына по голосу диагностировали проблемы со здоровьем. Профессор университета южнокорейской провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ука проанализировал новогоднее обращение главы КНДР и заявил о том, что тот имеет заболевание почек.
К выводу о болезни Ким Чен Ына ученый пришел, основываясь на результатах исследования вибраций, шумов и амплитуды ряда согласных в речи главы Северной Кореи, пишет агентство Nation News. При этом, согласно изданию «Тона ильбо», специалист заметил, что такой анализ — не основание для точного диагноза, однако он дает понять, что почки Ким Чен Ына явно функционируют хуже, чем легкие или сердце.
В правительстве Южной Кореи заложило в оборонный бюджет на 2018 год расходы на убийство Ким Чен Ына в размере 310 тысяч долларов, напомнило «Федеральное агентство новостей». Одновременно, как уже сообщало «URA.RU, президент США заявил, что хотел бы подружиться с северокорейским лидером, которого в его администрации считают психически нездоровым.