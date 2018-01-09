Пермь завалило снегом. В дело может вмешаться губернатор

19:06 09 января 2018 0

«Чтобы пройти на остановку 2 января, мне пришлось буквально переплывать сугробы», — пишет наша читательница Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обильные осадки буквально похоронили Пермь под снегом. Многие горожане отмечают, что проблема не только в сильном снегопаде, но и в том, что некоторые подрядчики в новогодние праздники просто не выполняли свою работу. По словам источника, знакомого с ситуацией, городским властям может «влететь» от губернатора Максима Решетникова.

Недовольство пермяков уборкой города от снега росло с начала новогодних каникул. «Чтобы пройти на остановку 2 января, мне пришлось буквально переплывать сугробы, хотя в эти дни обильных снегопадов не было, и была масса возможностей все почистить», — пишет наша читательница. В соцсетях тоже развернулась критика: «Отводила ребенка в садик — везде аврал: бедные дворники орудуют лопатами, снег по колено после праздников». Недовольство также высказал и экс-советник бывшего главы Перми Игоря Сапко Николай Решетников: «Дарю безвозмездно (то есть даром) идею. Ввиду нечищенных/отвратительно почищенных дорог городские власти отменяют плату за стоянку авто в центре. (Бедные водители пытаются залезть в снежные карманы). До момента, пока услуга не будет предоставлена качественно. PS: Из года в год одно и то же. Стабильность, а еще боремся за звание образцового города».

Подрядчики работают круглосуточно, но не справляются со снегом на улицах Фото: мэрия Перми

Городские власти приводят аргументы в свою защиту: за два дня в Перми выпала половина месячной нормы снега. «В условиях непрекращающихся снегопадов работа дорожной техники организована в круглосуточном режиме», — говорят в пресс-службе мэрии. Сейчас чиновники ведут работу с управляющими компаниями, а в выходные проведут рейд по дворам города, чтобы проверить, как там убирается снег.

Объясниться за сугробы на улицах перед журналистами решил замглавы города Анатолий Дашкевич, который курирует вопросы благоустройства. Через СМИ чиновник попросил автомобилистов пересесть на общественный транспорт. «Еще желательно не парковаться там, где припаркованная машина мешает работе снегоуборочной техники. Потому что при патрульной очистке днем и ночью создается вал, который препятствует выезду автомобиля из тех карманов, которые нам удается очистить», — прокомментировал заместитель мэра.

По информации «URA.RU», уже в среду, 10 января, губернатор Максим Решетников может вызвать на ковер главу Перми Дмитрия Самойлова, чтобы поговорить об уборке снега в городе. Правда, получить от пресс-службы главы региона подтверждения этой информации пока не удалось.

Между тем эксперты считают, что не стоит обвинять в заснеженных улицах исключительно подрядчиков или чиновников мэрии. Вместо этого, в дальнейшем стоит разрабатывать проекты объектов городской инфраструктуры с учетом погодных условий, считает градозащитник Денис Галицкий. «Нужно понимать, что сугробы на улицах — это, в первую очередь, последствия нашего климата. Во всех странах, где выпадает такое количество осадков, все останавливается. Но дело еще и в том, что наш город не проектировался под такие погодные условия. Все проекты, которые разрабатываются и разрабатывались ранее, рассчитаны на летнее время. Нужно учитывать, что выпадает снег, и предусмотреть место, куда его можно будет сгребать при уборке, но у нас об этом не думают», — говорит собеседник.

В качестве примера он привел публичные слушания по проекту сквера Каменских. «Я спросил у разработчиков, почему они предусмотрели такие узкие дорожки? Я был уверен, что представители администрации меня поддержат, но один из них сказал: «Да ладно, пусть проектируют, как хотят, а мы потом разберемся, как организовать уборку снега», — рассказал Галицкий.