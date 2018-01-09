16:03 09 января 2018 0

В мэрии утверждают, что тротуары обрабатываются противогололедной смесью. Насколько качественно — будут выяснять уже в конце месяца Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми некоторые улицы, в том числе и центральные, покрылись льдом. Жители шутят, что теперь им можно не платить за выход на каток, а кататься на коньках совершенно бесплатно. В мэрии же утверждают, что тротуары обрабатываются противогололедной смесью. Насколько качественно — будут выяснять уже в конце месяца.

«Такое впечатление, что в новогодние праздники тротуары почти не чистились. Бог с ним, со снегом, но по некоторым улицам просто невозможно ходить — там сплошной лед. И это в самом центре города! Например, 5 января на Комсомольском проспекте, на отрезке от Луначарского до Комсомольской площади, люди обходили тротуар по проезжей части, чтобы не упасть. Зачем платить деньги за выход на лед на катке, если можно выйти на центральные улицы Перми?», — рассказал «URA.RU» один из читателей.

В пресс-службе мэрии заметили, что подрядчики регулярно убирают тротуары и посыпают реагентами. «Праздничные дни — не исключение, работа идет в том же режиме», — говорят в администрации. При этом чиновники отмечают, что пока не могут сделать вывод о работе подрядных организаций в праздники — подводить итоги проверок будут только в конце месяца.

Депутат гордумы Перми Илья Лисняк подтвердил «URA.RU», что в новогодние праздники увеличился поток жалоб на уборку улиц. «Мне кажется, что или расслабились подрядчики, или недосмотрели сотрудники районных администраций», — говорит собеседник. По его словам, в качестве эксперимента часть центральных улиц стали обрабатывать новыми, более качественными реагентами, но Комсомольского проспекта это пока не касается — его по старинке обрабатывают песко-соляной смесью.