Мужчина угнал бронетранспортер, чтобы съездить за выпивкой. ФОТО

Житель города Апатиты Мурманской области, сильно желая выпить, не стал дожидаться открытия вино-водочного магазина. Рано утром 10 января горожанин угнал бронетранспортер МТЛБ, принадлежащий местной школе ДОСААФ, сообщает hibinform.ru. Подъехав к магазину «Семья» на улице Северной, 25, пьяный рулевой не справился с управлением и переехал припаркованный поблизости автомобиль «Дэу Нексия», а после врезался в витрину магазина.
Любителя выпить через несколько минут задержали полицейские. Протаранив витрину, он не сбежал, а спокойно вошел в магазин и пошел выбирать себе выпивку. Стражи порядка схватили угонщика в тот момент, когда он рассматривал на полках вино. Одну бутылку он к тому времени уже успел прихватить.