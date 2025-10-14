В Госдуме хотят прекратить любые переговоры с Украиной

С Украиной нужно прекратить любые переговоры. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Ни о чем с террористами договариваться нельзя. Переговоры, я думаю, надо любые заканчивать — только через третьи страны, потому что о чем договариваться с террористами?», — цитирует депутата «Лента.ру».
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки совершения теракта против одного из высокопоставленных офицеров Министерства обороны Российской Федерации. К подготовке нападения были причастны украинские спецслужбы в сотрудничестве с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.