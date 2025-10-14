В Госдуме хотят прекратить любые переговоры с Украиной

Депутат ГД Колесник: с Украиной нужно прекратить любые переговоры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Колесник считает, что с Украиной нужно завершать любые переговоры
Колесник считает, что с Украиной нужно завершать любые переговоры Фото:

С Украиной нужно прекратить любые переговоры. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Ни о чем с террористами договариваться нельзя. Переговоры, я думаю, надо любые заканчивать — только через третьи страны, потому что о чем договариваться с террористами?», — цитирует депутата «Лента.ру».

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки совершения теракта против одного из высокопоставленных офицеров Министерства обороны Российской Федерации. К подготовке нападения были причастны украинские спецслужбы в сотрудничестве с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С Украиной нужно прекратить любые переговоры. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. «Ни о чем с террористами договариваться нельзя. Переговоры, я думаю, надо любые заканчивать — только через третьи страны, потому что о чем договариваться с террористами?», — цитирует депутата «Лента.ру». Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки совершения теракта против одного из высокопоставленных офицеров Министерства обороны Российской Федерации. К подготовке нападения были причастны украинские спецслужбы в сотрудничестве с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*. * «Исламское государство» — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...