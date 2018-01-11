Владельцы iPhone X рискуют остаться без волос

Гаджет выдирает волосы во время разговора
Новый iPhone X доставляет своим пользователям все больше неудобств. Владельцы гаджета жалуются на то, что он выдирает им волосы.
На форумах в Интернете появились жалобы на конструкцию iPhone X: во время разговора волоски из бороды или прически застревают в маленьких щелях между дисплеем и рамкой. При этом просто так не освободишься, приходится их выдирать, сетуют пользователи.
«Это больно. Мне пришлось купить чехол на телефон», — приводит портал «Дни.ру» слова одного из владельцев iPhone X.
Покупка специального чехла пока является единственным способом избежать потери волос во время разговора по iPhone X. Подобная проблема уже возникала у Apple в 2014 году, когда вышел iPhone 6 в новом корпусе.