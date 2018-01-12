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12 января 2018
11 января 2018
14:02  12 января 2018 1

Чиновники смогут обедать без денег. До свердловского правительства дошла мода 25-летней давности

Приём граждан вице-губернаторами Свердловской области. Екатеринбург, правительство свердловской области, белый дом, здание правительства свердловской области
В 2045-м чиновники, возможно, перейдут на криптовалютуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пока весь мир следит за движением криптовалюты, в здании свердловского правительства — настоящая революция. Технологический прорыв случился в точках питания «Белого дома» — столовых и буфетах: здесь появился безналичный расчет. Совсем скоро, как ожидается, инновации коснутся и соседнего здания Законодательного собрания Свердловской области.

Чиновники признаются, что очень рады появившейся возможности оплачивать еду пластиковыми карточками, поскольку устали от частых поломок установленных в здании банкоматов. При этом уточняют, что на разнообразии блюд и ценах нововведение никак не отразилось.

Введением безналичного расчета в «Белом доме» власти озаботилось только в конце 2017 года, хотя 24-этажная высотка на Октябрьской площади является зданием правительства с 1991 года, а банковский «пластик» в стране фигурирует с середины 1990-х.

Антон Ольшанников
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