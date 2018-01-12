Пока весь мир следит за движением криптовалюты, в здании свердловского правительства — настоящая революция. Технологический прорыв случился в точках питания «Белого дома» — столовых и буфетах: здесь появился безналичный расчет. Совсем скоро, как ожидается, инновации коснутся и соседнего здания Законодательного собрания Свердловской области.
Чиновники признаются, что очень рады появившейся возможности оплачивать еду пластиковыми карточками, поскольку устали от частых поломок установленных в здании банкоматов. При этом уточняют, что на разнообразии блюд и ценах нововведение никак не отразилось.
Введением безналичного расчета в «Белом доме» власти озаботилось только в конце 2017 года, хотя 24-этажная высотка на Октябрьской площади является зданием правительства с 1991 года, а банковский «пластик» в стране фигурирует с середины 1990-х.