Корчевников рассказал о том, что его прошлое ему противно

01:08 14 января 2018 0

Актер и телеведущий стал одним из доверенных лиц Владимира Путина Фото: Борис Корчевников, Instagram

Известный российский актер и телеведущий Борис Корчевников рассказал, что его жизнь делится на две части — до того, как он узнал бога, и после. По словам актера, его прошлая жизнь противна ему самому.

«Вся моя прежняя жизнь была, наверно, и для того такой, чтоб я навсегда отучился осуждать других. Я сам себе в прежней жизни противен», — приводит слова Корчевникова портал «Дни.ру». Телеведущий пояснил, что в той, прежней жизни, до церкви, «все было банально» и «случались предательства». Правда, сильно распространяться насчет своей лично жизни не стал.

По словам 35-летнего ведущего, он вполне самостоятелен, хоть и живет с матерью. Покинуть родительский дом он намерен лишь тогда, когда обзаведется собственной семьей. «В Евангелии сказано: „Оставит отца и мать и прилепится к жене“. Так что как только будет к кому прилепиться, перееду», — заключил Корчевников.

Отметим, Борис Корчевников вошел в число доверенных лиц президента РФ Владимира Путина. Как писало «URA.RU», телеведущий сейчас занят проектом «Судьба человека» на канале «Россия 1». Ранее актера, перенесшего операцию по удалению опухоли, уже обвиняли в излишней откровенности.