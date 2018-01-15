13:40 15 января 2018 0

О том, как развивать Свердловскую область, лучше думать за ее пределами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация губернатора Свердловской области еще сильнее закроется от общественности. Областная власть намерена радикально изменить формат работы главы региона Евгения Куйвашева с муниципалитетами. Выездные совещания в территориях, которые в последние годы традиционно посвящались обсуждению стратегического развития городов и поселений, заменят сжатыми «стратлетучками».

Как уточняют в резиденции, теперь мероприятия по развитию муниципалитетов будут напоминать «закрытые совещания для узкого круга лиц». Во вторник, 16 января, губернатор планирует обсудить будущее Екатеринбурга, в среду — Нижнего Тагила, в четверг — Каменска-Уральского и Первоуральска.

В городах смену формата объясняют по-своему. «Все-таки на повестке сейчас не жизнь территорий и не пятилетка развития, а выборы президента. Думаю, вокруг этого все в первую очередь будет на совещании. Да и когда выезжаешь в чужую территорию, всегда сложнее отказать или дать обещание, которое не исполнишь, да еще и публично. А за закрытыми дверями — легко», — рассуждает представитель крупного муниципалитета, готовящийся к совещанию в резиденции.

«Как вы их называете „красивые выездные стратсессии“ с муниципалитетами не ушли в прошлое. Для губернатора важно увидеть реализованные проекты в городах, что он и сделал летом прошлого года. Сегодня же он хочет услышать, как его поручения, данные во время этих поездок, были вписаны, отражены в плане работы глав на 2018 год. Я думаю, что логично такие встречи проводить в Екатеринбурге», — уточнил директор департамента информполитики региона Александр Иванов.

К стратегическим совещаниям Евгений Куйвашев готовится за пределами Свердловской области. По информации из администрации губернатора, он находится в Москве, где принимает участие в закрытых установочных совещаниях, посвященных выборами президента России.Тем более, как писало «URA.RU», есть вероятность визита в регион главы государства.