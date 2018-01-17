Зрители едва не сорвали матч, передразнивая стоны теннисистки. ВИДЕО

Зрители матча открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне помешали игре австралийке Эшли Барти и белоруске Арине Соболенко, передразнивая последнюю. Зал пытался повторить стоны спортсменки, после чего громко смеялся.
Судья попросила зрителей «не кричать во время розыгрыша», но трибуны стали только сильнее дразнить теннисистку, сообщает телеканал 360. Один из комментаторов матча пошутил, что судья обратилась к самой спортсменке. Другой согласился, что криков во время розыгрыша действительно много, «но они исходят не от фанатов».
Соперница белоруски, австралийка Эшли Барти, осталась недовольна поведением своих болельщиков. По ее словам, она быстро привыкла к крикам спортсменки из СНГ. «Думаю, если что-то настолько незначительное раздражает вас, то это само по себе куда более серьезная проблема», — подчеркнула она.