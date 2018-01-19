МВФ предсказал России экономический рост

Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что после двухлетней рецессии в России наблюдается экономический рост. И в дальнейшем динамика сохранится.
Темпы роста ВВП будут положительными благодаря сочетанию целого ряда факторов, в числе которых рост цен на нефть, положительная макроэкономическая политика, повышенный экономический настрой, уточняет «Национальная служба новостей». При этом фонд считает необходимым провести в стране экономические реформы. Правительству России Райс рекомендовал «бороться со структурными недостатками», пишет «Экономика сегодня».
Ранее зампред экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме заявил, что экономику России нужно поднимать за счет агломераций. «Регионы могут внести больший вклад в развитие страны», — цитирует Кудрина сайт «Подмосковье сегодня».