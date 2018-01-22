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Главные новости Челябинской области
17:30  22 января 2018 0

На Южном Урале лошадь на полной скорости врезалась в автомобили. ВИДЕО

Конно-спортивный клуб
Лошадь пересекла проезжую часть на красный светФото: Дарья Попова © URA.RU

В центре Магнитогорска произошло необычное ДТП. На пересечении проспекта Ленина и улицы Бориса Ручьева лошадь на полном скаку пересекла проезжую часть, повредив две машины.

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, пишет портал U74.Ru. На кадрах видно, как неуправляемое животное пересекает улицу на запрещающий сигнал светофора, по пути врезавшись в два автомобиля. Оказавшись на тротуаре, лошадь практически не сбавила скорость и чуть было не сбила с ног ничего не подозревающего пешехода.

«Ладно, хоть не танк», «Вот что за лошадь! Совсем ПДД не знает!», «Теперь лошадь прав лишат», — шутят челябинцы в соцсетях и озабоченно интересуются дальнейшей судьбой животного.

Дарья Корчак
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