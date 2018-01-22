На Южном Урале лошадь на полной скорости врезалась в автомобили. ВИДЕО

Лошадь пересекла проезжую часть на красный свет
В центре Магнитогорска произошло необычное ДТП. На пересечении проспекта Ленина и улицы Бориса Ручьева лошадь на полном скаку пересекла проезжую часть, повредив две машины.
Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, пишет портал U74.Ru. На кадрах видно, как неуправляемое животное пересекает улицу на запрещающий сигнал светофора, по пути врезавшись в два автомобиля. Оказавшись на тротуаре, лошадь практически не сбавила скорость и чуть было не сбила с ног ничего не подозревающего пешехода.
«Ладно, хоть не танк», «Вот что за лошадь! Совсем ПДД не знает!», «Теперь лошадь прав лишат», — шутят челябинцы в соцсетях и озабоченно интересуются дальнейшей судьбой животного.