ГИБДД раскритиковала мэрию Екатеринбурга за плохую уборку дорог

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области обвинило администрацию Екатеринбурга в неумении организовать уборку улиц. Как утверждают в ведомстве, мэрия слишком поздно присылает заявки на выделение сотрудников ДПС для сопровождения работы автоэвакуаторов.
«Заявки на выделение сотрудников ДПС для работы с эвакуаторами по перемещению припаркованного автотранспорта подаются мэрией Екатеринбурга лишь за 1-2 дня до предполагаемого времени проведения работ. Это исключает возможность выделения сотрудников ГИБДД, так как инспекторы работают с учетом запланированных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе в очагах аварийности», — сообщили «URA.RU» в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
Кроме того, в ГИБДД считают, что администрация не умеет организовать оповещение горожан о предстоящей уборке, чтобы водители не ставили машины там, где будет работать техника.
«Ежедневно на уборку дорог уходит 350 единиц техники, вся техника готова. В соответствии с порядком, который согласован с ГИБДД, патрульные автомобили для эвакуации заказываются заранее за два дня — этот порядок беспрекословно выполняется», — сообщили «URA.RU» в администрации Екатеринбурга, заявив, что считают претензии ГИБДД необоснованными.
Война между областной Госавтоинспекцией и мэрией Екатеринбурга продолжается уже давно. На последней своей пресс-конференции перед Новым годом глава УГИБДД Юрий Демин заявил, что у городской власти нет воли, чтобы навести на дорогах порядок. Кроме того, Демин посоветовал не убирать диагональную «зебру» с площади 1905 года, чтобы зарубежные гости чемпионата мира по футболу посмотрели на это и смеялись бы над городской администрацией.