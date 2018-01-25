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25 января 2018
Главные новости Свердловской области
20:35  25 января 2018 2

Пресс-секретарь свердловской полиции награжден за отличную службу. ФОТО

Горелых награжден почетным знаком «За отличную службу в МВД»Фото: 66.мвд.рф

По итогам 2017 года в ГУ МВД по Свердловской области были награждены пятьдесят сотрудников. Награды вручали начальник областного полицейского главка генерал-лейтенант Михаил Бородин и губернатор области Евгений Куйвашев.

«Сотрудникам вручали медали „За доблесть в службе“, „За боевое содружество“, почетные знаки, почетные грамоты МВД», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Был назван и лучший территориальный отдел — ОВД. Ревдинские полицейские в качестве награды получили новый автомобиль «Форд Фокус». Был награжден и сам Валерий Горелых, он получил почетный знак «За отличную службу в МВД».

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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Александр Лукманов
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