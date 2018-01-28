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28 января 2018
27 января 2018
01:31  28 января 2018 0

В Госдуме посмеялись над идеей Киева создать полицию в Крыму. «Канцелярия пошла войной на здравый смысл»

Визит Дениса Паслера на Уралэлектромаш и КУМЗ. Каменске-Уральском, крым, географическая карта
В Госдуме не восприняли всерьез идею Украины о полиции в КрымуФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Планы МВД Украины создать в Крыму и Севастополе спецподразделения патрульной полиции противоречат здравому смыслу. Такое мнение высказал депутат Госдумы по Крыму и зампредседателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек, сравнив инициативу Киева с подготовкой космонавтов.

«Инициативу можно сравнить с подготовкой космонавтов, ведь Украине до Крыма и Севастополя — как до Луны. К тому же толку от полицейских, которые никогда не появятся на объекте, ноль. Но, как известно, на Украине канцелярия пошла войной на здравый смысл и, как ни печально, победила. Поэтому все эти спецподразделения так и останутся „бумажными овчарками“», — приводит RT слова депутата.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о желании создать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя, которые будут работать на других территориях, пока Киев не вернет полуостров под свой контроль. Это время, по мнению Авакова, наступит скоро, поэтому украинским силовикам уже стоит готовиться к работе на территории Донбасса, пишет Nation News.

Сергей Демин
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