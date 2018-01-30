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31 января 2018
30 января 2018
18:41  30 января 2018 2

Студия Артемия Лебедева разработала новый дизайн для екатеринбургской телебашни, которую скоро снесут. ФОТО

Ее предлагают превратить в арт-объектФото: Павел Омелехин, «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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Дизайнеры студии Артемия Лебедева разработали «Концепцию развития» приговоренной к сносу сносу телебашни в Екатеринбурге. По мнению авторов, башню легко можно вписать в ландшафт, а реализация предложенных проектов не потребует серьезных вложений.

Варианты преображения башни опубликовал в соцсети дизайнер Павел Омелехин. По его мнению, вместо превращения башни в маяк, ресторан или храм, ее достаточно просто преобразовать в арт-объект. «Пусть радует глаз, красуется на фотках, собирает лайки и привлекает туристов. Такую достопримечательность будут любить всю жизнь», — считает сотрудник студии Лебедева. Он добавляет, что не стоит превращать телебашню в дорогую безделушку. Ее вполне можно реанимировать «за адекватный бюджет».

Дизайнер представил семь вариантов оформления недостроя в центре Екатеринбурга: оборудовать разного рода подсветкой, раскрасить тестовой таблицей, под хохлому или отделать зеркалами. Кроме того специалист уверен, что «лайки будет собирать» вечнозеленая колонна или башня-факел.

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Башня, расписанная под Хохлому ФОТО: Павел Омелехин, «ВКонтакте»

Как ранее писало «URA.RU», Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) определилась с датой сноса телебашни в Екатеринбурге. Знаменитый долгострой обрушат в апреле.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
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