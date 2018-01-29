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29 января 2018
Главные новости Свердловской области
14:28  29 января 2018 2

УГМК определилась с датой сноса башни в Екатеринбурге. Металлургам придется пойти на те же уступки, что и мэрии — с реформой гордумы

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Долгострой снесут в апрелеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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Уральская горно-металлургическая компания определилась со сроком сноса недостроенной телебашни в Екатеринбурге. По информации «URA.RU», чтобы уничтожение знаменитого долгостроя не стало поводом для общественных протестов накануне выборов президента, принято решение провести ее обрушение в апреле.

В УГМК нашему агентству подтвердили, что в ближайшие два месяца сноса не будет. «Это точно произойдет после выборов президента (пройдут 18 марта — Прим. ред.). Сейчас выбирается одна из апрельских дат», — прокомментировал глава пиар-блока компании Алексей Свалов.

Уральские политологи называют решение УГМК логичным. «Все, что может вызвать общественные дискуссии, уличные акции, любое беспокойство в обществе — должно быть перенесено на послевыборный период. Мы знаем, что общественная активность касаемо башни уже пошла, поэтому сейчас точно не время нагнетать», — считает политолог Сергей Мошкин. Решение перенести снос долгостроя на послевыборный период он сравнивает с другой резонансной темой, связанной с кампанией в гордуму Екатеринбурга.

«Мы все понимаем, что изменения в городском уставе будут. И количество одномандатников может изменится, и прямые выборы мэра города могут ликвидировать. Но на это наложили табу. Потому что любая тема, которая может вызвать общественное обсуждение, может отразиться на явке», — говорит эксперт.

Как ранее сообщало «URA.RU», в минувшие выходные у станции метро «Геологическая» активисты движения «Спасем телебашню» собирали подписи под обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить снос знакового для Екатеринбурга объекта.

Между тем телебашню в Екатеринбурге уже начали разбирать. В Сети появилось видео екатеринбургского фотографа Андрея Худякова о подготовке к сносу главного долгостроя Свердловской области. На кадрах видно, как тракторы убирают строительные конструкции у подножия телебашни. Ее планируется снести до старта чемпионата мира по футболу в 2018 году, рассказывал ранее глава УГМК Андрей Козицын. Разбирать строение начнут сверху, при этом никаких взрывных работ на объекте не предполагается. УГМК готова отдать за работы по сносу башни более двух миллиардов рублей.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.RU»
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