Создатели просветительского проекта «Горнозаводская цивилизация» выпустили серию провокационных открыток с екатеринбургской телебашней. Авторы пытаются привлечь внимание общественности к ее скорому сносу, после которого от башни останется только пустота на почтовых карточках.
Открытки содержат отсылки к культовым фильмам «Властелин Колец» и «Темный рыцарь», а также прямые обращения к тем, кто решил снести знаменитый недострой. Тираж небольшой — всего сто карточек. Однако авторы намерены распространять их до тех пор, пока решение по башне не будет пересмотрено или пока ее не обрушат. В последнем случае открытки станут единственным памятником телебашне.
«Я уверен, что такая инициатива способна привлечь внимание неравнодушной общественности к проблеме сноса местной достопримечательности. Если она найдет свой отклик среди горожан, то, возможно, решение о сносе башни сможет измениться в противоположную сторону», — отметил основатель проекта Александр Сафронов.
Ранее «URA.RU» сообщало, что снос телебашни запланирован на апрель 2018 года, чтобы накануне выборов президента РФ не вызвать массовые протесты общественности. Несмотря на вынесенный приговор недострою, дизайнер студии Артемия Лебедева Павел Омелехин предложил преобразовать его в арт-объект. По его словам, это не потребует больших материальных затрат и привлечет внимание туристов, собрав много лайков в Сети.