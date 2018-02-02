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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
12:22  02 февраля 2018 2

Сторожи в челябинских детсадах моют унитазы и готовят детям еду

Недостроенный детский сад в посёлке Вогулка Шалинского городского округа и старый рядом с ним, детский сад
Челябинцы в соцсетях уверены, что детский сад держится на рабском труде сотрудниковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Челябинска в соцсетях обвинили руководство детского сада №183 в эксплуатации сторожей. Согласно сообщению, работники вынуждены не только следить за порядком, но и мыть территорию здания и работать на кухне.

«Моя хорошая знакомая работает в садике сторожем. Работают в основном бабушки, и все помалкивают, заведующие грозятся уволить, если рот откроют. В 183-м садике моют полы, унитаз и потом на кухне варят свёклу и чистят овощи. Кухонных нет! Уборщиц-коридорных нет! По выходным работают сутками. Бухгалтер в табеле проставляет пятидневку по 8 часов. Ведётся двойная бухгалтерия. Все умники, кто не верит и утверждает, что кухня закрыта, могут вечером пройти мимо и обратить внимание на свет на кухне. Окна большие, всё видно, что там делают. Проверки проходят — ничего не меняется», — сообщил аноним в паблике «Подслушано Челябинск».

Заведующая детским садом №183 Ираида Кашицина в беседе с «URA.RU» заявила, что информация не соответствует действительности, и намекнула, что обвинения — дело рук одного из сотрудников садика. От более подробного комментария собеседница агентства отказалась. Получить оперативный комментарий в Управлении образования Челябинска не удалось.

Данил Бардин
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