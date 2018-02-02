Сторожи в челябинских детсадах моют унитазы и готовят детям еду

Жители Челябинска в соцсетях обвинили руководство детского сада №183 в эксплуатации сторожей. Согласно сообщению, работники вынуждены не только следить за порядком, но и мыть территорию здания и работать на кухне.
«Моя хорошая знакомая работает в садике сторожем. Работают в основном бабушки, и все помалкивают, заведующие грозятся уволить, если рот откроют. В 183-м садике моют полы, унитаз и потом на кухне варят свёклу и чистят овощи. Кухонных нет! Уборщиц-коридорных нет! По выходным работают сутками. Бухгалтер в табеле проставляет пятидневку по 8 часов. Ведётся двойная бухгалтерия. Все умники, кто не верит и утверждает, что кухня закрыта, могут вечером пройти мимо и обратить внимание на свет на кухне. Окна большие, всё видно, что там делают. Проверки проходят — ничего не меняется», — сообщил аноним в паблике «Подслушано Челябинск».
Заведующая детским садом №183 Ираида Кашицина в беседе с «URA.RU» заявила, что информация не соответствует действительности, и намекнула, что обвинения — дело рук одного из сотрудников садика. От более подробного комментария собеседница агентства отказалась. Получить оперативный комментарий в Управлении образования Челябинска не удалось.