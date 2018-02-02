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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
16:25  02 февраля 2018 0

В Екатеринбурге британцы займутся модернизацией аэропорта для ЭКСПО

Клипарт, разное. Екатеринбург, аэропорт кольцово, парковка для инвалидов
Разработку концепции планируется закончить к апрелю 2018 годаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
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Международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург) заказал разработку концепции своего развития британской консалтинговой компании Infrata. Это нужно на случай, если город выиграет ЭКСПО-2025.

Как сообщается в пресс-релизе департамента стратегических коммуникаций Кольцово, в документе будут прописаны прогноз перевозок и будущие потребности воздушного порта. По итогам работ будут даны рекомендации по модернизации аэропорта к всемирной выставке.

«Экспо-2025 является не только крупнейшим событием мирового уровня, но и серьезным испытанием для инфраструктуры аэропорта. Разрабатываемая концепция позволит нам принять решения о дальнейших шагах по развитию аэропорта Кольцово, в том числе строительства нового международного терминала», — приводятся слова исполнительного директора ПАО «Аэропорт Кольцово» Алексея Пискунова.

Разработку концепции планируется закончить к апрелю 2018 года. Выборы места проведения «ЭКСПО-2025» состоятся осенью 2018 года.

Напомним, что вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что в случае проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге мегаполис станет «умным городом» (smart-city). Власти хотят сделать Уральский регион одним из центров экономического развития России. Ранее Франция отказалась от проведения выставки, теперь на право ее проведения кроме уральской столицы претендуют Осака и Баку.

Ольга Дудорова
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