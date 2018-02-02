Биатлонист Антон Шипулин, представляющий на соревнованиях разного уровня Свердловскую область, присоединился к движению Putin Team. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
По словам Шипулина, он никогда не скрывал своих симпатий к действующей власти и к президенту России Владимиру Путину в частности. «Вы все прекрасно знаете, что даже в личном виде спорта всегда важна командная работа вместе с тренерами и друзьями-спортсменами в эстафетах, к которым я всегда трепетно отношусь не только на соревнованиях, но и в жизни… Я могу с уверенностью сказать, что Putin Team — это моя команда. Это мой выбор. Я в PutinTeam!», — написал Шипулин.
Ранее российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко присоединился к общественному движению Putin Team, организованному форвардом клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, пишет RT. Также частью «Команды Путина» стала актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, сообщали Nation News.