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04 февраля 2018
03 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:18  03 февраля 2018 6

В Пскове задержали военнослужащих, продававших пайки солдат в пивной бар

Свердловский полигон., солдаты, военные, боец, бинокль, отряд
Из-за преступного бизнеса солдаты ходили голоднымиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Офицеры псковской 76 дивизии ВДВ наладили бизнес на продаже солдатских обедов. Дельцы выписывали больше еды для служащих, уменьшали им порции, а «излишки» продавали в местный пивной бар.

Схема кражи солдатской еды была самой примитивной: один выписывал продукты на всех солдат (даже тех, кто был в командировке), а другой просто уменьшал положенные порции. Сэкономленные на солдатских обедах и ужинах продукты офицеры грузовиками вывозили в бар «Карл Фридрих», сообщается в паблике Mash. Бизнес офицеров быстро раскрыли. Как утверждается в паблике, теперь они находятся «подальше от начальства и от кухни».

Командование части, в свою очередь, заявляет, что незаконным бизнесом занимались гражданские лица, пишет портал Life.ru. Сейчас полицейские проверяют директора по закупкам пивного бара, таким образом, в деле может появиться ещё один обвиняемый.

Нина Калинина
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