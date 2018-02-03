В Пскове задержали военнослужащих, продававших пайки солдат в пивной бар

Офицеры псковской 76 дивизии ВДВ наладили бизнес на продаже солдатских обедов. Дельцы выписывали больше еды для служащих, уменьшали им порции, а «излишки» продавали в местный пивной бар.
Схема кражи солдатской еды была самой примитивной: один выписывал продукты на всех солдат (даже тех, кто был в командировке), а другой просто уменьшал положенные порции. Сэкономленные на солдатских обедах и ужинах продукты офицеры грузовиками вывозили в бар «Карл Фридрих», сообщается в паблике Mash. Бизнес офицеров быстро раскрыли. Как утверждается в паблике, теперь они находятся «подальше от начальства и от кухни».
Командование части, в свою очередь, заявляет, что незаконным бизнесом занимались гражданские лица, пишет портал Life.ru. Сейчас полицейские проверяют директора по закупкам пивного бара, таким образом, в деле может появиться ещё один обвиняемый.