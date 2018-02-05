Екатеринбуржцы увидят Марс и Юпитер невооруженным глазом

Редкое астрономическое явление, которое последний раз было зафиксировано около пятидесяти лет назад, можно будет наблюдать в ближайшие дни. Планеты Юпитер и Марс, вставшие на одной линии, будет видно невооруженным глазом, даже без бинокля.
«Их хорошо будет видно в южной части неба. 7—8 февраля рядом с Юпитером будет Луна, 9 февраля Марс будет хорошо виден на фоне Луны. Это такие простейшие ориентиры для тех, кто хочет научиться разбираться в звездном небе. После этого их будет видно еще почти полгода, но не будет такого хорошего ориентира, как Луна. Тому, кто не знает карту звездного неба, будет сложно найти планеты», — рассказал «URA.RU» астроном учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
По словам ученого, в различных сочетаниях планеты появляются на небосклоне практически ежегодно. Однако пары Марс и Юпитер не было уже много десятилетий.