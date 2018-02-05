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05 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
15:28  05 февраля 2018 0

Екатеринбуржцы увидят Марс и Юпитер невооруженным глазом

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, космос, земля, астрономия, планеты, марс
Редкое сочетание планет можно будет заметить даже без бинокляФото: depositphotos.com © URA.RU

Редкое астрономическое явление, которое последний раз было зафиксировано около пятидесяти лет назад, можно будет наблюдать в ближайшие дни. Планеты Юпитер и Марс, вставшие на одной линии, будет видно невооруженным глазом, даже без бинокля.

«Их хорошо будет видно в южной части неба. 7—8 февраля рядом с Юпитером будет Луна, 9 февраля Марс будет хорошо виден на фоне Луны. Это такие простейшие ориентиры для тех, кто хочет научиться разбираться в звездном небе. После этого их будет видно еще почти полгода, но не будет такого хорошего ориентира, как Луна. Тому, кто не знает карту звездного неба, будет сложно найти планеты», — рассказал «URA.RU» астроном учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

По словам ученого, в различных сочетаниях планеты появляются на небосклоне практически ежегодно. Однако пары Марс и Юпитер не было уже много десятилетий.

Александр Лукманов
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