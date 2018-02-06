Главного оппонента администрации Нижнего Тагила пристроили в свердловское правительство

14:07 06 февраля 2018 0

Маслов назначен заместителем Рапопорта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские власти продолжают трудоустраивать незадачливых и теперь уже отставных политиков из муниципалитетов. Как рассказали «URA.RU» в министерстве физкультуры и спорта Свердловской области, экс-председатель городской думы Нижнего Тагила Александр Маслов указом губернатора Евгения Куйвашева был назначен заместителем главы минспорта.

Министр Леонид Рапопорт назначение подтвердил, но дать развернутый комментарий не смог по причине проведения совещания по видео-конференц-связи с федеральным руководством. В министерстве Маслов будет отвечать за контроль исполнения государственного задания.

Сам Маслов видит спектр своих будущих задач несколько шире. «Это очередной этап в жизни и карьере. Нельзя всю жизнь заниматься политикой, надо быть ближе к земле. В ближайшее время появится продолжение проектов, связанных с предыдущим местом моей работы — это гора Белая. Там строятся новые объекты, появляются новые кластеры, и я хотел бы в числе прочего заниматься и этим проектом, поскольку начинал его с нуля», — объяснил «URA.RU» новоиспеченный замминистра.

Спикером гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов стал в 2012 году. Но уже в 2013 году появились слухи о его отставке. Спикера за медлительность в принятии решений и противодействие линии мэра Сергея Носова начала критиковать администрация Нижнего Тагила. В 2014 году Маслов высказался о том, что город «вероятнее всего, ожидает „двуглавая“ система», чем усугубил разногласия и конфликт. В августе 2016 года Маслов покинул пост лидера городских единороссов, уступив его Сергею Носову, а в 2017 году проиграл в праймериз «Единой России» по подбору кандидатов на пост главы муниципалитета. Кроме того, будучи уже экс-спикером, Маслов не вошел в обновленный состав местного политсовета партии.

Впрочем, для своей новой работы из-за прошлых разногласий с нижнетагильской мэрией Александр Маслов никаких проблем не видит. «С ключевыми работниками администрации у меня блестящие отношения», — заверил чиновник.