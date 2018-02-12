Суд приостановил дело о дисквалификации главы администрации Екатеринбурга

Чиновнику грозила дисквалификация
В понедельник, 12 февраля, на заседании Свердловского арбитражного суда приостановили производство по делу против главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба. Чиновнику грозила дисквалификация.
«Приостановить производство», — опубликовали в картотеке арбитражного суда. Мотивы решения пока неизвестны.
Ранее Свердловское УФАС возбудило административное дело о незаконном ограничении конкуренции. Поводом стали жалобы владельцев киосков, которые не вошли в схему размещения нестационарных торговых объектов. В качестве положительного решения по делу Александру Якобу грозила дисквалификация.