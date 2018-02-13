04:51 13 февраля 2018 0

Главред WikiLeaks сообщил, что на конверте была почтовая марка США Фото: wikimedia.org/Cancillería del Ecuador

Основатель и главный редактор портала WikiLeaks Джулиан Ассанж рассказал, что получил на прошлой неделе конверт с белым порошком неизвестного состава. Такой же получила невестка президента США Ванесса Трамп, оказавшаяся после этого в больнице.

«Жена Дональда Трампа-младшего была госпитализирована после того, как открыла конверт с белым порошком. Странно, что я тоже получил подобный конверт в прошлый вторник», — цитирует RT Ассанжа. Также он добавил, что на конверте была американская почтовая марка.

Как сообщает телеканал 360, супругу сына главы США Ванессу Трамп госпитализировали после того, как она открыла конверт с белым порошком, который ей прислали. Чуть позже стало известно, что порошок, содержащийся в конверте, оказался безвреден. А девушка была госпитализирована из-за предосторожности. Отмечается, что секретная служба США проводит расследование по поводу этого инцидента.

Напомним, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который уже несколько лет находится в предоставленном ему убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, получил гражданство латиноамериканского государства.