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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
00:37  11 января 2018 0

Джулиан Ассанж стал гражданином Эквадора

Главный редактор портала WikiLeaks опубликовал фото с спортивной форме сборной Эквадора по футболуФото: Julian Assange, Twitter

Основатель и главный редактор портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, уже несколько лет находящийся в предоставленном ему убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, получил гражданство этого латиноамериканского государства. Как сообщают СМИ, документ был выдан Ассанжу еще в конце декабря, однако известно об этом стало только теперь.

Как сообщает El Unverso, удостоверение личности гражданина Эквадора, выданное Ассанжу, имеет номер 1729926483, что подтверждается базой данных налогоплательщиков. Код выданного документа соответствует провинции Пичинча.

Сам Ассанж вечером в среду, 10 января, разместил в своем аккаунте в сети Twitter фотографию, на которой он изображен в спортивной форме игрока эквадорской сборной по футболу, передает RT. При этом никаких сканов документов, или фото удостоверения личности главный редактор скандального медиаресурса пока не выкладывал.

Напомним, ранее «URA.RU» писало о том, что эквадорские власти всерьез прорабатывают возможность лишения Ассанжа убежища после серии критики в адрес правительства Ленина Морено и нынешних союзников Эквадора. В случае, если основатель WikiLeaks будет выдворен из посольства, ему грозит депортация в США.

Евгений Александров
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