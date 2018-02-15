В управлении капитального строительства Озерска 15 февраля, в четверг, проходят обыски. По информации «URA.RU» оперативно-следственные действия ведут сотрудники управления по экономической безопасности и коррупции ГУ МВД по Челябинской области, при поддержке оперативников УФСБ по региону.
«Да, мы подтверждаем, что такие мероприятия проводятся», — сообщил «URA.RU» начальник информационно-аналитического отдела мэрии ЗАТО Озерск Сергей Зюсь. Он воздержался от комментариев, но отметил, что администрация города будет оказывать содействие правоохранительным органам.
По информации «URA.RU», у силовиков претензии к директору муниципального казенного учреждения (МКУ) «Управление капитального строительства» Дмитрию Куваеву. Полицию интересуют премии и официальное трудоустройство сотрудников, которые даже не появлялись на работе, а зарплату за них получали другие люди. Уголовное дело может быть возбуждено по статьям за мошенничество и превышение полномочий.