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Главные новости Челябинской области
16:00  15 февраля 2018 0

В челябинской «запретке» — обыски. Полиция и ФСБ пришли к чиновникам из-за премий

Обыски в администрации Карабаша. Челябинск, фсб, обыск
ФСБ интересуют чиновники ОзерскаФото: Сергей Леонов © URA.RU

В управлении капитального строительства Озерска 15 февраля, в четверг, проходят обыски. По информации «URA.RU» оперативно-следственные действия ведут сотрудники управления по экономической безопасности и коррупции ГУ МВД по Челябинской области, при поддержке оперативников УФСБ по региону.

«Да, мы подтверждаем, что такие мероприятия проводятся», — сообщил «URA.RU» начальник информационно-аналитического отдела мэрии ЗАТО Озерск Сергей Зюсь. Он воздержался от комментариев, но отметил, что администрация города будет оказывать содействие правоохранительным органам.

По информации «URA.RU», у силовиков претензии к директору муниципального казенного учреждения (МКУ) «Управление капитального строительства» Дмитрию Куваеву. Полицию интересуют премии и официальное трудоустройство сотрудников, которые даже не появлялись на работе, а зарплату за них получали другие люди. Уголовное дело может быть возбуждено по статьям за мошенничество и превышение полномочий.

Альбина Золотухина
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