В Екатеринбурге маленькие дети играли рядом с телом разбившегося мужчины. Инцидент произошел в районе Старой Сортировки.
На кадрах, которые опубликованы в группе «Инцидент. Екатеринбург», видно, как группа детей бегает рядом с телом погибшего горожанина, показывает на него пальцем. Тело прикрыто черным мешком, однако из-под него торчат ноги, на что обращают внимание дети. По сообщениям очевидцев, которые приводит портал Е1, тело лежало несколько часов.
В следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области «URA.RU» пояснили, что эксперты изучают причины гибели мужчины. По предварительной информации, его смерть не носила криминальный характер. В Следственном комитете вопрос агентства о том, почему тело лежало несколько часов, переадресовали в полицию. Получить оперативный комментарий в пресс-группе полиции Екатеринбурга не удалось.