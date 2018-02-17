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Главные новости Свердловской области
21:16  17 февраля 2018 1

В Екатеринбурге дети несколько часов играли рядом с трупом. ВИДЕО

Дети играли рядом с теломФото: скрин с видео «Инцидент. Екатеринбург», «ВКонтакте»

В Екатеринбурге маленькие дети играли рядом с телом разбившегося мужчины. Инцидент произошел в районе Старой Сортировки.

На кадрах, которые опубликованы в группе «Инцидент. Екатеринбург», видно, как группа детей бегает рядом с телом погибшего горожанина, показывает на него пальцем. Тело прикрыто черным мешком, однако из-под него торчат ноги, на что обращают внимание дети. По сообщениям очевидцев, которые приводит портал Е1, тело лежало несколько часов.

В следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области «URA.RU» пояснили, что эксперты изучают причины гибели мужчины. По предварительной информации, его смерть не носила криминальный характер. В Следственном комитете вопрос агентства о том, почему тело лежало несколько часов, переадресовали в полицию. Получить оперативный комментарий в пресс-группе полиции Екатеринбурга не удалось.

Данил Бардин
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