17:39 21 февраля 2018 0

Инцидент с Вячеславом Вегнером стал одним из ключевых в ходе заседания Заксобрания Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На проходящем 21 февраля заседании Законодательного собрания произошло событие, которое может свидетельствовать об изменении расклада сил в парламенте.

Перед перерывом на обед председатель Заксобрания Людмила Бабушкина традиционно поздравила депутатов, отпраздновавших дни рождения после прошедшего 19 декабря 2017 года последнего заседания парламента. Практически все бывшие именинники получили цветы и символические сувениры. Остался без подарка только один из наиболее активных законодателей Вячеслав Вегнер, которого относят к ближайшему окружению первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова. Ему 3 февраля исполнилось 59 лет.

«Это можно воспринять как аппаратное оскорбление. Традиция поздравления именинников — одна из самых старых в Заксобрании. Это проявление уважения к депутатам. Не помню, чтобы в истории парламента кому-то забыли сделать маленький презент», — рассказал «URA.RU» представитель областного парламента.

Другой влиятельный работник Заксобрания уверен, что речь идет всего лишь об ошибке, допущенной сотрудниками аппарата парламента. По его мнению, виновные в этом обязательно понесут наказание.

Сам Вячеслав Вегнер заявил «URA.RU», что не видит в произошедшем ничего странного: «Я отнесся к этому с юмором». Получить официальный комментарий в Заксобрании не удалось. В эти минуты все его представители задействованы в пленарном заседании.

После выхода новости на сайте «URA.RU» в конце заседания Вячеслава Вегнера поздравили с днем рождения. Но это было сделано на словах. Букета и подарка ему не вручили. Вместе с ним лишь в конце заседания поздравили с прошедшим днем рождения первого вице-спикера Виктора Шептия.