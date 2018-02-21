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21 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:30  21 февраля 2018 0

Чиновники вспомнили о жалобе жителей улицы через полгода, как все дома там сгорели. «Проблема решена». АУДИО

Чиновники Ростова-на-Дону решили узнать, решена ли проблема улицы, которая на самом деле выгорела еще в августеФото: Mash

В Администрации Ростова-на-Дону заинтересовались, была ли решена проблема с санитарным состоянием одной из улиц города, на которую жаловались местные жители. Однако чиновники не учли того факта, что она практически полностью выгорела еще полгода назад.

Аудиозапись разговора представительницы горадминистрации и местной жительницы была опубликована на telegram-канале Mash. «Вы писали обращение еще в августе по поводу санитарного состояния улицы. Решена проблема? Мы проводим мониторинг», — спросила чиновница свою собеседницу. «Конечно, решена — там спалили весь квартал!», — ответила ей ростовчанка, явно удивленная такой «расторопности» властей. После этого представительница администрации поспешила извиниться за свою нелепую ошибку.

Напомним, крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону в августе прошлого года. Огнем были охвачены больше десятка домов, спасателям пришлось эвакуировать сотни человек. Первым загорелся 33-й дом по Нижегородской улице, огонь молниеносно перекинулся на соседние постройки, охватил Чувашский переулок, Шатоевскую и Терскую улицы, а затем дошел до Нижебульварной, Седова и улицы Красных Зорь.

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Фото: группа «Ростов главный» во «ВКонтакте»

Дарья Корчак
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