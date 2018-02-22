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22 февраля 2018
21 февраля 2018
12:58  22 февраля 2018 0

«Это немыслимо!» Уральцы испугались за здоровье землячки — героини шоу на СТС. ВИДЕО

Девушка отважилась на перемены в жизниФото: скрин с видео

Жители Ирбита испугались за здоровье 19-летней горожанки Лизы Лалетиной, которая снимается в шоу «Взвешенные люди» на канале «СТС». В нем люди с лишним весом под присмотром тренеров и диетологов стараются похудеть.

«Начало программы меня в шок ввело. Я сам связан со спортом. Первое задание [для участников шоу] это — ***** (ужас). Людям с таким весом давать задание пробежать два километра, к тому же в соревновательном режиме, без подготовки очень опасно! Большая нагрузка на сердце, а у них и так по-любому у всех имеются проблемы с сердцем! Не дай бог, кому-нибудь стало бы плохо!» — испугался Сергей Анисимов в комментариях под постом о Лалетиной в одном из ирбитских пабликов во «ВКонтакте».

«Лиза, ты умничка! Но это ведь все немыслимо тяжело!» — присоединилась к беспокойству Юлия Кривых. Впрочем, сама Лиза Лалетина успокоила людей: «Все в порядке. Я сама эти два километра бежала, знаю, как это трудно. Спасибо за поддержку». Подробности своего участия в шоу девушка рассказать не смогла из-за договора с телеканалом.

Данил Бардин
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