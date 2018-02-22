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23 февраля 2018
22 февраля 2018
22:04  22 февраля 2018 0

На Украине запретили детскую раскраску из России

Дубровский. Златоуст., раскраска
Детская раскраска «Веселая компания» попала в «черный» списокФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз еще девяти книг из России. В список вошла в том числе детская книга-раскраска «Веселая компания» из серии «Сто точек. Соедини и нарисуй».

«В выходных данных детской книги „Весёлая компания“ указано: „Отпечатано в России. Республика Крым“, что является нарушением государственного суверенитета Украины, ведь Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью Украины, территория которой незаконно оккупирована российскими войсками», — цитирует RT пресс-службу Госкомтелерадио Украины. Запрет также коснулся восьми книг психолога Валерия Синельникова — по той же причине, что и детская раскраска, сообщает Nation News.

Отметим, в январе 2018 года список запрещенных на Украине российских книг также пополнился несколькими произведениями. Среди них «Дочь Ленина — взгляд на историю» Эдварда Радзинского и «Две жены для Святослава» Елизаветы Дворецкой, напоминает телеканал 360.

Дарья Корчак
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