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22:39  22 февраля 2018 1

Киркорова короновали в Сургуте: «Тяжела Шапка Мономаха». ФОТО, ВИДЕО

Певец заявил, что тяжела «Шапка Мономаха»Фото: страница Филиппа Киркорова в Instagram

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров выложил фото и видео из Сургута, где на него надели корону. Специально для певца российский дизайнер Татьяна Мельник создала эксклюзивное царское украшение.

Киркоров написал в Instagram, что Мельник, автор бренда ТiMe Deluxe, сделала уникальную корону из полудрагоценных и драгоценных камней. «Вчера в Сургуте меня короновали», — заявил певец.

«Тяжела Шапка Мономаха, но тем приятнее моя миссия в этом маленьком театре имени меня, который каждый день расширяет границы моего творчества и, надеюсь, радует моего зрителя», — признался певец. Он назвал королевские звания и атрибуты «всего лишь условностями и декорациями» и поблагодарил всех зрителей шоу «Я».

Некоторые подписчики восхитились фотографиями: «Король королей»; «Заслуженное признание»; «Как будто корона всегда тут [на голове] была». Часть фанатов остались недовольны: «Уже как Зверев становится»; «Просто неприятно все это смотреть, у шутов уже мания».

Ранее стало известно, что украинскую артистку Ирину Билык могут посадить за селфи с Киркоровым, сообщали Nation News. Прокуратура Крыма заявила о намерении обвинить Билык в незаконном пересечении границы Украины.

Ольга Кулакова
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