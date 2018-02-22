Звезда российской эстрады Филипп Киркоров выложил фото и видео из Сургута, где на него надели корону. Специально для певца российский дизайнер Татьяна Мельник создала эксклюзивное царское украшение.
Киркоров написал в Instagram, что Мельник, автор бренда ТiMe Deluxe, сделала уникальную корону из полудрагоценных и драгоценных камней. «Вчера в Сургуте меня короновали», — заявил певец.
«Тяжела Шапка Мономаха, но тем приятнее моя миссия в этом маленьком театре имени меня, который каждый день расширяет границы моего творчества и, надеюсь, радует моего зрителя», — признался певец. Он назвал королевские звания и атрибуты «всего лишь условностями и декорациями» и поблагодарил всех зрителей шоу «Я».
Некоторые подписчики восхитились фотографиями: «Король королей»; «Заслуженное признание»; «Как будто корона всегда тут [на голове] была». Часть фанатов остались недовольны: «Уже как Зверев становится»; «Просто неприятно все это смотреть, у шутов уже мания».
Ранее стало известно, что украинскую артистку Ирину Билык могут посадить за селфи с Киркоровым, сообщали Nation News. Прокуратура Крыма заявила о намерении обвинить Билык в незаконном пересечении границы Украины.