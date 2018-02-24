21:22 24 февраля 2018 0

Джону Уоррену удалось самому приготовить котлету с квашенной в вине капустой кадр из программы «Поедем, поедим!»

В эфире НТВ вышел выпуск программы «Поедем, поедим!» с Джоном Уорреном, посвященный Екатеринбургу. Визит англичанина в столицу Урала оказался полон приключений.

Джону Уоррену удалось встретиться со знаменитыми на всю Россию музыкантами — группой «Чайф», из разговора с лидером которой, Владимиром Шахриным, англичанин узнал, что Екатеринбург — это российский Манчестер, похожий на огромную подводную лодку. Музыканты получили от Уоррена и его программы шикарный торт в виде гитары. Путешественник занялся ездовым спортом — скиджорингом (гонки на лыжах в «связке» с лошадью) и покатался на коньках, устроил себе экскурсию в подземелье Городка чекистов, побывал в Екатеринбургском зоопарке (где угостил шимпанзе Джонни в честь его дня рождения блинчиками) и в гостях у Хозяйки Медной горы.

Что касается гастрономической составляющей программы, то англичанину Джону удалось попробовать настоящие уральские пельмени, урало-итальянскую лазанью и самому приготовить котлету с квашенной в вине капустой.

Выпуск о Екатеринбурге вышел в эфир 24 февраля. А в апреле прошлого года Джон Уоррен поведал всему миру о Тюмени.