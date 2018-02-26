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26 февраля 2018
25 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
15:06  26 февраля 2018 2

В Нижнем Тагиле после капитального ремонта в доме начался потоп. ВИДЕО

После капитального ремонта крыши с потолка побежала водаФото: скриншот с видео

Жители дома на Ленинградском проспекте, 71 в Нижнем Тагиле обвинили власти в том, что после капитального ремонта их дом залило кипятком. На видеозаписи видно, что залита квартира на втором этаже, а в подъезде идет самый настоящий дождь из кипятка.

«Перед новым годом в доме был проведен капитальный ремонт — у нас поменяли кровлю и перекрытия, так как дом старый и все пришло в негодность. Прошло совсем немного времени и прорвало трубу отопления, которая проходит по чердаку — квартиры залиты водой, вещи у людей испорчены. К нам еще и ехать аварийная бригада не хотела, — рассказала „URA.RU“ жительница дома. — От дома отказалась управляющая компания, поэтому жильцы дома были вынуждены скидываться и самостоятельно нанимать сантехника, чтобы он ремонтировал трубу».

В Управлении жилищного и коммунального хозяйства Нижнего Тагила объяснили «URA.RU», что жильцы сами виноваты во всем, что у них происходит. Из-за неплатежей жильцов на доме накопился большой долг, поэтому ни одна управляющая компания не хочет связываться с этим домом.

«Люди сами выбрали непосредственное управление, кого же теперь винить? Крышу им отремонтировали, а за трубами и прочим имуществом в доме они должны следить сами», — объяснили «URA.RU» в Управлении ЖКХ Нижнего Тагила.

Александр Лукманов
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