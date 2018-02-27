В Федерации керлинга объяснили наличие мельдония в пробе Крушельницкого

03:47 27 февраля 2018 5

Российская пара, завоевавшая олимпийскую бронзу, лишилась наград из-за положительной допинг-пробы Фото: Федерация керлинга России, ВКонтакте

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев уверен, что Александр Крушельницкий, лишившийся олимпийской «бронзы» из-за обнаруженного в его допинг-пробе мельдония, не виноват в случившемся. Представители ФКР вместе со следователями намерены найти тех, кто подставил российского атлета.

«То, что это был вброс этой таблетки, уже сейчас четко понятно, — приводит „Газета.ру“ слова руководителя ФКР. — Изобретатель этого „чудо-лекарства“ четко сказал — чтобы получить такую концентрацию препарата, даже не нужно и целой таблетки. Можно поводить одним кристалликом по стакану — и готово».

В ФКР считают, что Крушельницкий — жертва чьего-то злого умысла, а попасть в организм спортсмена мельдоний мог в конце января или начале февраля во время сборов в Японии. По словам Свищева, тогда рядом с российскими атлетами находились представители японской и американской команд, передает «Эхо Москвы».

Напомним, Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане, однако допинг-проба показала наличие в организме спортсмена запрещенного вещества. В результате CAS принял решение лишить спортсменов награды. Между тем, как писало «URA.RU» концентрация мельдония в крови Крушельницкого в пробе «А» составила 8069 нг/мл, а в пробе «Б» — 5721 нг/мл. Данная концентрация является рекордной.

Ранее о том, что Крушельницкий навряд ли принимал мельдоний преднамеренно, заявлял и информатор WADA Григорий Родченков. По словам перебежчика, это связано прежде всего с тем пристальным вниманием, которое обращено на российских спортсменов после серии допинговых скандалов.