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Главные новости Пермского края
22:49  27 февраля 2018 1

На праздновании юбилея города в Перми выступит певица Елка

ЛайфКонцерт в КРК
В качестве сюрприза для жителей города власти пообещали известного артистаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель главы Перми Вячеслав Торчинский презентовал депутатам городской думы программу празднования 295-летия города. На мероприятии может выступить российская поп-певица Елизавета Иванцив, известная под псевдонимом Елка.

Большая концертная программа, по словам Торчинского, в основном будет проходить на площадке перед Театром-Театром. «На финал будет сюрприз. У нас будет интересный хэдлайнер — подарок жителям города Перми. Очень известный любимый артист», — цитирует вице-мэра «Коммерсант». Однако Торчинский, по просьбе продюсеров, не назвал имени звезды. По данным издания, хэдлайнером станет Елка.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Елка также выступит на мероприятии в Тюмени. Певица выйдет на одну сцену с рэпером Тимати и, возможно, тюменскими исполнителями.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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