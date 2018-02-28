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28 февраля 2018
27 февраля 2018
14:24  28 февраля 2018 2

Главное управление СКР расследует уголовное дело против пяти полицейских из ХМАО. Они избили вице-мэра в его же кабинете. ВИДЕО

Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, полиция, шеврон мвд
Уголовное дело возбудили в отношении пятерых полицейских из ХМАОФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полицейские, которые избили заместителя главы поселка Перегребное (Октябрьский район, ХМАО), стали фигурантами уголовного дела. Об этом «URA.RU» рассказал сам вице-мэр Дмитрий Мельниченко, пострадавший от действий силовиков.

По словам Мельниченко, ему пришел официальный ответ из главного управления СКР, в котором говорилось, что в конце января 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении пяти полицейских из ХМАО — трех госавтоинспекторов и двух сотрудников ОСБ УМВД, Андрея Рахманова и Леонида Чурсинова. Все они обвиняются по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения». Известно, что следствие ведет управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СКР.

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В ХМАО полицейские избили чиновника прямо в его кабинете. Он видел, как пьяный гаишник задавил ребенка. ВИДЕО

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», Дмитрий Мельниченко стал свидетелем того, как пьяный гаишник Батырхан Даудов на служебной машине сбил 15-летнего мотоциклиста. В ходе расследования дела к чиновнику заявились сотрудники ОСБ и ГИБДД УМВД, чтобы забрать у него телефон с видеозаписями и фотографиями с места аварии. Во время обыска стражи закона несколько раз ударили Мельниченко. После скандала в ХМАО прилетел глава СКР Александр Бастрыкин. Он уволил следователя, отправившего к Мельниченко полицейских, а также передал дело в главное управление Следственного комитета. В рамках расследования инцидента был также ранее задержан начальник ГИБДД по Октябрьскому району ХМАО Евгений Мухортиков — его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Антон Степыгин
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